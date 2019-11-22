Рига, , 16:12 — REGNUM Сотрудники полиции Латвии провели массовые обыски и задержания на Рижском Центральном рынке, связанные с нелегальным оборотом контрабанды. Об этом сообщает портал NRA.

По данным журналистов, в общей сложности обыски прошли в 80 местах. Речь идёт о нелегальной торговле акцизным товаром. Точное число задержанных сотрудники полиции в интересах следствия решили не разглашать.

Сотрудники СМИ установили, что обыски проводились в офисе начальника внутренней безопасности рынка Максима Д., а также в здании администрации Центрального рынка Риги.

Пока никто из членов администрации рынка, которые активно сотрудничают со следствием, не были задержаны, сообщили в полиции.