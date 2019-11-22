Рига, , 16:01 — REGNUM В 2019 году в Латвии от пожаров погибли 66 человек. Об этом, как пишет портал LSM, сообщили в Государственной пожарной и спасательной службе страны.

По данным представителей службы, чаще всего люди погибают в стране не из-за огня, а задыхаются по причине угарного газа. Только за прошедшие сутки в службу спасения обратились 31 раз, причиной 11 вызовов стали пожары.

Сотрудники службы спасения указывают, что пожарная сигнализация и датчики дыма могли бы спасти многие жизни в стране. С 2020 года они должны быть установлены в каждом доме и сейчас самое время позаботиться об этом оборудовании.