Одесса, Украина, 22 ноября 2019, 16:04 — REGNUM Одесские власти решают вопрос о принудительной эвакуации трёх членов экипажа танкера Delfi, который сел на мель у берегов Одессы, заявил представитель Одесской областной госадминистрации Денис Соколов, сообщил 22 ноября телеканал 112.ua.
По его словам, члены экипажа якобы отказываются покинуть судно и подать сигнал бедствия.
По его словам, судно не имеет необходимых документов и достоверно неизвестно, как оно оказалось в Одессе.
В Государственной пограничной службе Украины отметили, что танкер сносит к берегу. Если судно столкнётся с волнорезом, произойдёт кораблекрушение, сопряжённое с экологической катастрофой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее у берегов Одессы сел на мель танкер Delfi. Он шёл под флагом Молдавии. Его судовладелец из Великобритании, а порт приписки — Румыния.
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