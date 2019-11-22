Одесса, Украина, , 16:04 — REGNUM Одесские власти решают вопрос о принудительной эвакуации трёх членов экипажа танкера Delfi, который сел на мель у берегов Одессы, заявил представитель Одесской областной госадминистрации Денис Соколов, сообщил 22 ноября телеканал 112.ua.

По его словам, члены экипажа якобы отказываются покинуть судно и подать сигнал бедствия.

«Якобы им это запрещает владелец судна. С ним связаться невозможно, потому что он находится не на Украине, это не украинец», — рассказал Соколов.

По его словам, судно не имеет необходимых документов и достоверно неизвестно, как оно оказалось в Одессе.

«Они боятся, что им не выдадут зарплаты, у них будут какие-то финансовые санкции, и они отказываются подать сигнал SOS. Поэтому сейчас решается вопрос о принудительной эвакуации, чтобы сохранить жизнь людей», — рассказал чиновник.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что танкер сносит к берегу. Если судно столкнётся с волнорезом, произойдёт кораблекрушение, сопряжённое с экологической катастрофой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у берегов Одессы сел на мель танкер Delfi. Он шёл под флагом Молдавии. Его судовладелец из Великобритании, а порт приписки — Румыния.

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