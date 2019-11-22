Гонконг, Китай, , 15:57 — REGNUM Российский гражданин задержан в Гонконге за попытку незаконного вывоза боеприпасов. Турист пытался забрать с собой баллоны из-под слезоточивого газа и гильзы, сообщает 22 ноября газета «Минбао».

30-летнего туриста задержали в аэропорту. В его багаже были пустые баллоны для газа и гильзы от резиновых пуль, мужчина подобрал их в районе Монгкок, где произошли стычки протестующих с полицией.

Туриста обвинили в незаконном владении боеприпасами без соответствующей лицензии, за что грозит до 14 лет тюрьмы. Однако суд наказал мужчину только штрафом в $383, учитывая, что сам приезжий в протестах не участвовал, а гильзы взял «на сувениры».

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