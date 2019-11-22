Ярославль, 22 ноября 2019, 15:52 — REGNUM В Ярославле начался ремонт крыши дома на улице Ньютона, 42, которую сорвало ураганным ветром 28 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Работы проводит «Управдом Фрунзенского района».
Весь объем ремонта согласован с жителями дома. Мэрия Ярославля помогла с материалами. В течение трех недель предстоит заново перекрыть 800 квадратных метров кровли и сделать откосы.
Капитальный ремонт крыши был сделан в 2015 году за счет средств фонда капремонта. По словам жителей дома, их обращения в фонд с просьбой выполнить работы по гарантии так и не привели к какому-либо результату.
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