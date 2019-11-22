Уфа, , 15:50 — REGNUM В Башкирии задержали двух мужчин, которых подозревают в вымогательстве полумиллиона рублей. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По версии следствия, двое жителей Давлеканово хотели получить эти средства от мужчины, располагавшего большой суммой денег. Потерпевший обратился за помощью к стражам порядка, которые разработали оперативный план действий. В результате полицейские задержали подозреваемых в тот момент, когда мужчина передавал им десять тысяч рублей.

Отмечается, что 20 и 21-летние безработные жители Давлеканово, подозреваемые в вымогательстве, уже во всем признались.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 163 УК РФ. Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до семи лет.

В настоящее время они находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.