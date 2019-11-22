Белгород, , 15:44 — REGNUM Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено в отношении спортивного тренера, сообщили 22 ноября в пресс-службе УМВД РФ по Белгородской области. В полиции считают, что мужчина похитил свыше 250 тысяч рублей.

Деньги предназначались для тренировочных сборов. По предварительным данным, проводить данное мероприятие подозреваемый не планировал. Выделенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Мужчина может лишиться свободы на срок до шести лет.