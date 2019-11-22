* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, , 15:44 — REGNUM Правоохранительные службы Турции арестовали предполагаемого вербовщика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), изъяв у него списки с именами боевиков организации, об этом 22 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, обвиняемый был задержан в районе Тарсус, спецоперация была начата после соответствующего решения прокуратуры региона.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активную террористическую деятельность на территории Турции. В терактах, организованных бандитами, погибли свыше 300 человек.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.