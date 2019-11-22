Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM Похолодание, накрывшее Ростовскую область, может спровоцировать рост пожаров и гибель людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 22 ноября.

По информации ведомства, только за последние сутки в огне погибли семь человек. Основными причинами возникновения огня послужило неосторожное обращение с огнем.

Специалисты проводят профилактическую работу с жителями домовладений, в том числе обследуется состояние печного газового и электрооборудование. В настоящее время автономными пожарными сигнализациями оснащены более 5 тыс. домов, в которых проживают многодетные семьи.