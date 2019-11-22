Тюмень, , 15:19 — REGNUM В тюменском городе Ишиме найден похищенный ранее трёхлетний мальчик. Ребёнка увезла сожительница его отца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, родители ребёнка в разводе. Место жительства мальчика определено судом с матерью. Отец увёз ребёнка в октябре 2019 года, но матери не вернул. Когда женщина приехала за сыном по месту жительства бывшего супруга, мальчика на месте не было. Ребёнок был объявлен в розыск вместе с сожительницей отца.

По факту было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 статьи 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»).

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