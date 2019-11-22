Зубово-Полянский район, Мордовия, 22 ноября 2019, 15:04 — REGNUM Бывший полковник антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко доставлен ИК-5 в Мордовии, передаёт 22 ноября «Лайф».
ИК-5 является местом заключения для бывших сотрудников силовых структур. Колония располагается в посёлке Леплей Зубово-Полянского района.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший полковник Захарченко был доставлен в Мордовию «в транзит».
Ранее суд признал его виновным в получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.
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