Уфа, , 14:59 — REGNUM В Башкирии выяснили обстоятельства гибели каменщика, который упал с высоты седьмого этажа. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба государственной инспекции труда Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рабочий комплексной бригады, которая строила многоэтажный жилой дом в Ленинском районе Уфы, упал с высоты седьмого этажа и погиб на месте происшествия.

По сообщению пресс-службы гострудинспекции Башкирии, в день происшествия рабочие выполняли кирпичную кладку стен седьмого и второго этажей многоэтажного дома. В конце рабочего дня звеньевой отправил каменщика домой, так как почувствовал от него запах алкоголя. Несмотря на это мужчина решил дождаться конца рабочей смены.

По завершении работ, каменщики спускались вниз, а мужчина нес сумку с инструментами. В какой-то момент он обнаружил, что рабочие забыли на этаже строительный уровень и захотел его найти. Через несколько минут он упал с высоты седьмого этажа.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что в крови у погибшего был этиловый спирт в концентрации 1,77 промилле.

Гострудинспекция установила, что причинами несчастного случая явилось не соблюдение мер безопасности и не отстранение от работы каменщика, который находился в нетрезвом состоянии. Кроме этого, на участке работ отсутствовали ограждающие конструкции.

Отмечается, что предприятие оштрафовано. Материалы данного расследования переданы в правоохранительные органы.