Ужгород, Украина, 22 ноября 2019, 14:58 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему легализации незаконно вырубленного леса, сообщили 22 ноября в пресс-службе СБУ.
По данным спецслужб, злоумышленники причинили вред государству на сумму 1,5 млн гривен или почти $62 тыс.
Кроме того, правоохранители разоблачили временно исполняющего обязанности директора лесхоза в Ивано-Франковской области. Чиновник незаконно продал древесину на сумму 500 тыс. гривен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее СБУ пресекла деятельность злоумышленников, которые в течение года незаконно продали за границу около 2 тыс. кубических метров древесины.
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