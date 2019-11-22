Чебоксары, , 14:54 — REGNUM В Чувашии ноябрь может стать рекордным не только как один из самых тёплых за последние годы, но и бесснежный. За три недели в Чебоксарах выпало 16 мм осадков, что составляет 37% от месячной нормы, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Отсутствие снега и снежного покрова компенсируется солнечной погодой. Такую погоду обеспечивает антициклон с Карского моря. По предварительным данным, антициклон продолжит удерживать сухую морозную погоду еще почти неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 23 и 24 ноября в Чебоксарах будет −13…−15 градусов, а в целом в Чувашии температура снизится до — 17 градусов. В дневные часы термометры покажут −3…−8 градусов. В эти дни будет слабый ветер, но к середине следующей недели он начнет усиливаться. Причиной станет приближение мощного атлантического циклона, который принесет перемены в погоде.

29 ноября в Чувашии возможен ледяной дождь — такое случается, когда тепло на высоте облаков приходит быстрее, чем у земли. Затем в связи с наступлением «плюсовой» температуры пройдут дожди.

По предварительным расчётам, погода в начале декабря будет неустойчивой — с большим перепадами метеопараметров, есть вероятность выхода южных циклонов, которые принесут обильные осадки.