Челябинск, , 14:49 — REGNUM В Челябинске надзорные органы организовали проведение проверки после коммунальной аварии возле дома № 12 по улице Генерала Мартынова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В ходе проверки выявлен факт ненадлежащего исполнения балансодержателем сетей обязанностей по их надлежащему содержанию и обеспечению бесперебойного функционирования», — уточнили в пресс-службе ведомства, отметив, что решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Напомним, что коммунальная авария произошла ночью 22 ноября. В результате прорыва трубопровода водой залило всю проезжую часть, пешеходные тротуары и автостоянку. Также в течение нескольких часов близлежащие дома оставались без холодной воды.

Отметим, что в утренние часы был организован подвоз холодной воды к домам в автоцистернах.