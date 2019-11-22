Челябинск, 22 ноября 2019, 14:49 — REGNUM В Челябинске надзорные органы организовали проведение проверки после коммунальной аварии возле дома № 12 по улице Генерала Мартынова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, что коммунальная авария произошла ночью 22 ноября. В результате прорыва трубопровода водой залило всю проезжую часть, пешеходные тротуары и автостоянку. Также в течение нескольких часов близлежащие дома оставались без холодной воды.
Отметим, что в утренние часы был организован подвоз холодной воды к домам в автоцистернах.