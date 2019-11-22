Нижний Новгород, , 14:42 — REGNUM В Шахунском районе Нижегородской области, где у деревни Большие Кулики из-за осадков обвалился грунт на дороге и пассажирскому транспорту приходилось делать семикилометровый «крюк», построен временный проезд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нижегородского губернатора.

Размыв грунта на дороге Government-nnov.ru

Временный проезд построен рядом с размытым участком дороги Шахунья — Петрово — М. Пристань у деревни Большие Кулики. ЧП здесь произошло в ночь с 7 на 8 ноября: на участке дороги из-за частичного обвала грунта была разрушена водопропускная труба. Говоря об обвале грунта на дороге, местные власти ссылаются на погоду: глава администрации Шахунья Роман Кошелев отмечает, что такого высокого осеннего паводка на пруду не было несколько десятилетий.

«После недели обильных дождей в этом районе выпал большой объем снега, который вскоре быстро растаял, и вода в пруду поднялась до кромки автодороги. Водопропускная труба на этом участке, построенная в 1976 году, не была рассчитана на такой большой объем воды», — говорится в сообщении.

И если автомобильное сообщение к сёлам не было прервано, то пассажирским и школьным автобусам приходилось ходить семикилометровый объезд. В связи с этим было принято решение о строительстве временной дороги, движение по которой планируют открыть на следующей неделе. Капитальный ремонт данного участка дороги запланирован в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в посёлке Новинки Богородского района Нижегородской области жители в очередной раз забили тревогу в связи с оползнями и трещинами в земле, которые становится всё ближе к их домам. В населённом пункте уже появились разломы грунта, и в любой момент ближайшие дома могут начать разрушаться. Проблеме несколько лет, и уже ряд участков «сползли» в овраги.

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