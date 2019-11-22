Челябинск, , 14:34 — REGNUM Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в Челябинске возле областной больницы. Как сообщает интернет-газета Znak, в ДТП попали пять автомобилей.

По данным очевидцев, дорожная авария произошла из-за того, что один из водителей резко остановил свой автомобиль на перекрёстке улиц Блюхера и Рылеева. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из людей не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное массовое ДТП произошло 18 октября под Екатеринбургом. В тот день на автодороге из областного центра в посёлок Кедровка столкнулись четыре автомобиля. А дорожной аварии никто из людей серьёзно не пострадал.

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