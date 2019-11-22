Тюмень, , 14:37 — REGNUM Бывшему руководителю УМВД России по Тюменской области Юрию Алтынову предъявлено обвинение во взятках в общей сумме свыше 400 тыс. рублей. Ленинский районный суд избрал ему меру пресечения — домашний арест до 20 декабря, сообщает портал 72.ru .

Сам же Юрий Алтынов вину не признаёт. И не считает дорогостоящие подарки от близких друзей на знаменательные даты взятками. Адвокат Алтынова запросил у суда меру пресечения для экс-главного полицейского региона в виде домашнего ареста. Следствие же требовало отправить Алтынова в следственный изолятор.

Поводом для заключения под стражу для следствия являлся факт, что Юрий Алтынов собирался выехать за границу, по его словам на Украину, к больной маме. Однако арест не дал ему осуществить планы. Кроме того, Алтынов выставил свою квартиру на продажу.

Напомним, 21 ноября 2019 года дома и в бывшем кабинете экс-начальника УМВД России по Тюменской области прошли обыски. К вечеру появилась неофициальная информация о его задержании.

Генерал-майор Юрий Алтынов руководил УМВД по Тюменской области с 2014 года и покинул пост в сентябре 2019 года по собственному желанию, а 4 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главного полицейского Тюменской области.

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