Самара, , 14:12 — REGNUM В Самарской области осудили членов организованной преступной группы (ОПГ), которые совершали разбойные нападения на территории области. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, с конца прошлого года осужденные совершали разбойные нападения на магазины и автозаправки Самарской области. При совершении преступления члены ОПГ применяли холодное оружие, травматический пистолет «ИЖ-79−9Т» и пневматический газобалонный пистолет «МП-654К Cal 4,5 мм».

Отмечается, что двое мужчин непосредственно нападали на объекты, а женщина доставляла злоумышленников к местам преступлений и оставалась в машине. Во время нападений женщина мониторила окружающую обстановку, затем увозила нападающих с похищенными деньгами и оружием.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя.

По сообщению пресс-службы ведомства, двое обвиняемых свою вину частично признали. Женщина же не признала вину в содеянном преступлении.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил их к 13 и 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Женщину приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.