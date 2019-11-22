Куала-Лумпур, , 13:51 — REGNUM Грузовое судно с гражданами России и Украины на борту было задержано у берегов Малайзии. Об этом 22 ноября сообщает газета Star со ссылкой на представителя Управления морской полиции Малайзии (ММЕА) Мохда Зульфадли.

По данным журналистов издания, задержание произошло 21 ноября в 3,5 морских милях от береговой линии штата Джохор.

«Все 23 члена экипажа были задержаны после того, как они не смогли предъявить разрешение на право бросить якорь», — говорится в сообщении от ММЕА.

Отмечается, что возраст задержанных составляет от 21 до 68 лет. Двоих из них повезли в офис управления для разбирательств.

Как сообщают журналисты, нарушение, в котором обвиняют экипаж судна, наказывается в Малайзии штрафом до 100 тыс. (примерно $24 тыс. по курсу) либо тюремным сроком до двух лет.