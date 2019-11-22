Куала-Лумпур, , 13:46 — REGNUM Посольство Индонезии в Куала-Лумпуре выразило сожаление по поводу избиения индонезийских болельщиков, сообщает информационный портал Detik.

«Посольство Индонезии подало меморандум протеста в министерство иностранных дел Малайзии, которое выразило сожаление по поводу этого случая», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Малайзии.

Власти Индонезии также попросили Малайзию провести расследование в отношении лиц, совершивших насилие.

Ранее в социальных сетях широко распространилось видео, снятое группой индонезийских болельщиков в Малайзии, которые приехали посмотреть игру сборной Малайзии против Индонезии в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Два индонезийских болельщика были избиты группой в Малайзии.