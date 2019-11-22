Пекин, , 13:35 — REGNUM Океанографические приборы, контролирующие Южно-Китайское море, зарегистрировали сильный подводный взрыв. Об этом 20 ноября 2019 года сообщил портал Hal Turner Radio Show. Данный информационный ресурс связан с одиозным американским политиком Халом Тернером.

Портал ссылается на неназванные военные источники. По их данным, взрыв произошёл на глубине примерно 50 метров, что вызвало подводную ударную волну такого внезапного присутствия и такой силы, что сам взрыв «должен был быть мощностью между 10 и 20 килотоннами». Эти источники исключают, что инцидент является землетрясением.

По мнению экспертов, взрыв обычного взрывчатого вещества не может дать такую мощность, есть предположения, что речь идёт о подводном ядерном взрыве. Что интересно, в данном районе постоянно присутствуют подводные лодки ВМС США.

Портал Hal Turner Radio Show также сообщил о резком повышении радиационного фона в этом районе.

РИА Новости привели цитату из сообщения Роспотребнадзора: «По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом. Роспотребнадзором усилен мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях».