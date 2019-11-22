Москва, , 13:45 — REGNUM Днём 22 ноября на факультет журналистики Московского государственного университета пришёл неизвестный мужчина с ножом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инцидент произошёл в здании по адресу: Москва, улица Моховая, дом 9. Гражданин зашёл в аудиторию на занятие по экономике у первого курса, представился студентом и заявил, что пришёл, чтобы учиться.

«Он спустился, когда нарисовали схему, чтобы её сфотографировать. Преподаватель с ним заговорил: «Зачем вы встали? Сядьте, пожалуйста, на место». Тот поправил: «Не садитесь, а присаживайтесь, сесть я ещё успею». Показалось, что он шатался, но непонятно — был ли пьян или просто что-то держал под курткой», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.

Сотрудники факультета обратили внимание на необычное поведение молодого человека в момент общения с преподавателем, показавшееся им подозрительным, и вызвали охрану, а те — полицию.

При осмотре у мужчины обнаружили складной нож, пневматический пистолет и четыре пары часов — на каждой руке по две. Полицейские вызвали гражданину врачей для оказания психиатрической помощи. Каким образом он попал на факультет, ещё предстоит выяснить — в здании пропускной режим.

Занятия в вузе во время происшествия не прерывались.