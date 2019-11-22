Одесса, Украина, , 13:18 — REGNUM Аварийная посадка, которую были вынуждены совершить пилоты самолёта Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, внесла коррективы в работу аэропорта Одессы. Из-за инцидента все утренние рейсы, запланированные на 22 ноября, были отменены. Об этом сообщает издание «Думская».

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https://twitter.com/dumskaya_net/status/1197780808016248832

Уточняется, что повреждённый турецкий самолет всё еще находится на взлётной полосе. В настоящее время оборудование для его эвакуации от Turkish Airlines доставлено в Херсон и проходит процедуру растаможивания. После чего оно будет доставлено в Одессу.

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Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт авиакомпании «Турецкие авиалинии», выполнявший рейс из Стамбула, ночью 22 ноября совершил аварийную посадку в Одессе. В момент происшествия был сильный ветер, возможно, непогода помешала пилоту лайнера посадить борт с первого раза. В результате после касания полосы у самолёта подломилась передняя стойка шасси. Пассажиров удалось благополучно эвакуировать. Никто не пострадал.