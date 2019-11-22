Вроцлав, Польша, , 13:16 — REGNUM Обвинение в хранении наркотиков (кокаина) предъявлено сотруднику Службы охраны государства (Służba Ochrony Państwa — SOP), который в пятницу, 15 ноября, был задержан полицией во Вроцлаве.

Как пояснил пресс-секретарь Вроцлавской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк, мужчина был замечен полицейским патрулём в Старом городе. У полицейских появилось подозрение, что у него могут быть наркотики.

«Полицейские предприняли проверку. Выяснилось, что мужчина имеет одну порцию наркотических средств. Учитывая то, что после проверки выяснилось, что это сотрудник Службы охраны государства, весь материал был передан в прокуратуру, и прокуратура занимается этим делом», — передаёт слова пресс-секретаря «Польское радио».

Как сообщила представитель прокуратуры Юстина Пиларчик, подозреваемый не признал себя виновным и воспользовался своим правом не давать объяснения. Во время задержания он не находился при исполнении служебных обязанностей. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Пресс-секретарь SOP Богуслав Пиорковский сообщил, что задержанный во Вроцлаве офицер отстранён от несения службы до окончания расследования, и в его отношении возбуждено дисциплинарное дело.

Местная «Вроцлавская газета» писала, что сотрудник SOP был задержан полицейским патрулём в подъезде дома на улице Русской, когда пытался употребить порцию наркотиков.