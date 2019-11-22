р-н Ишимский, , 13:12 — REGNUM В Тюменской области расследуется уголовное дело о похищении ребёнка, местонахождение которого неизвестно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Установлено, что родители трёхлетнего мальчика находятся в разводе. По решению суда место жительства ребёнка определено с матерью. Но в октябре отец забрал мальчика к себе и обратно домой не вернул. Мать приехала к отцу на место его проживания, но мальчика там не было — ребёнка увезла в неизвестном направлении сожительница мужчины.

По факту в отношении 33 — летней жительницы Ишимского района Тюменской области возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»).

Женщина и трёхлетний мальчик объявлены в розыск.