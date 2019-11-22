Самара, , 13:05 — REGNUM Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» помог взыскать в Самарской области более 17 миллионов рублей. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба областного управления федеральной службы судебных приставов.

По сообщению пресс-службы ведомства, «Дорожный пристав» начал работу на дорогах области в октябре текущего года.

Отмечается, что судебные приставы провели 10 рейдов с использованием данного комплекса. В результате сразу, через платежные терминалы, была погашена задолженность на общую сумму десять миллионов рублей. Кроме этого, было арестовано и отправлено на специальную стоянку более 200 автомашин на сумму порядка 52 миллиона рублей.

Отмечается, что более 50 автотранспортных средств уже вернули владельцам, т.к. они расплатились по своим долгам. Всего эти автовладельцы оплатили более семи миллионов рублей.

Напомним, что аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» в потоке автомобилей определяет по государственным номерам транспортные средства, которые принадлежат должникам.