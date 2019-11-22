Киров, , 13:01 — REGNUM В Кировской области вынесен приговор 37-летней жительнице Яранска, которую обвинили в истязании семилетнего сына. Ей назначено условное лишение свободы, сообщает следственное управление СКР по региону.

Правоохранителями установлено, что женщина в 2018—2019 годах «с целью добиться неукоснительного послушания своего семилетнего сына систематически наносила ему побои руками и кожаным ремнем по ягодицам».

Жительница Яранска признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание малолетнего»). Ей назначено 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью суды вынесли ряд решений по делам об истязании детей. Так, признан виновным 38-летний житель Нолинского района, который систематически бил своего 11-летнего пасынка якобы за плохое поведение ребенка и непослушание. Ему назначено три года лишения свободы условно.

Также возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Унинского района, которая, по версии следствия, наказывала двух малолетних дочерей (в том числе била) за невыполненную работу, провинности и непослушание.