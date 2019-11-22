Барнаул, , 13:00 — REGNUM Жителям Барнаула, оставшимся сегодня, 22 ноября, без тепла в морозы из-за коммунальной аварии на теплосетях, придётся ещё несколько часов подождать завершения аварийных работ. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, к сожалению, устранить повреждение к 16:00 местного времени не удалось. Причиной стало выявление ещё одного повреждения трубопровода. Сложность заключается в том, что оно находится под дорогой.

Коммунальная авария в Барнауле Мэрия Барнаула

По словам директора БТСК Александра Гросса, коммунальщикам потребуется ещё порядка трёх часов для устранения повреждения, но сил и средств достаточно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, очередное коммунальное ЧС в Барнауле произошло сегодня, 22 ноября. Из-за повреждения внутриквартальной тепловой сети диаметром 159 миллиметров без тепла остались более тысячи человек.

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