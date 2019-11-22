Омск, , 12:57 — REGNUM В Омске суд отклонил жалобу адвоката обвиняемого в получении взятки бывшего руководителя следственного отдела по Кировскому округу Романа Оляницкого. Таким образом, подполковник СКР останется под стражей, сообщает издание «Коммерческие вести».

Напомним, он был задержан 11 ноября сотрудниками ФСБ по подозрению в получении через посредника 250 тыс. рублей. Через два дня решением суда он был взят под стражу на срок два месяца.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по области, взятка была получена за совершение ряда незаконных действий в пользу взяткодателя. В ведомстве добавили, что сотрудник уволен.

«Руководство Следственного комитета Российской Федерации придерживается принципиальной позиции в отношении подчиненных сотрудников и никогда не скрывает факты неправомерных действий со стороны офицеров СК России. Действиям сотрудников ведомства даётся объективная юридическая оценка и если факт преступления доказан в установленном законом порядке, виновные лица привлекаются к установленной законом ответственности», — отметили в СКР.