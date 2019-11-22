Тверь, , 12:57 — REGNUM Столкновение двух грузовиков произошло в ночь на 22 ноября на трассе М-10 в Тверской области. Об этом сообщает интернет-издание «Тверские ведомости» со ссылкой на местное управление ГИБДД.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель грузового автомобиля ГАЗ 2824LU («ГАЗон») ошибся при расчёте дистанции. Это, по версии сотрудников ГИБДД, привело к столкновению с движущемся в том же направлении грузовиком «КамАЗ».

Сообщается, что водитель «ГАЗона» серьезно пострадал в данном ДТП. Он получил открытые переломы обеих ног и травматический шок. Его отвезли в тверскую городскую больницу, пострадавший находится в реанимации.