Тбилиси, , 12:49 — REGNUM Правоохранители 22 ноября задержали сотрудника пресс-службы «Европейской Грузии» Торнике Диасамидзе. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».

Диасамидзе, предположительно, обвиняется в мелком хулиганстве. Задержанный наклеивал стикеры на территории офиса бюро мажоритарного депутата Дмитрия Хундадзе в Мцхета.

Представители и сторонники партии хотели повесить на бюро депутата замок, но активисты «Грузинской мечты» не дали им этого сделать. Объединенная оппозиция и публичные служащие называли друг друга рабами Иванишвили и Саакашвили.

Напомним, сегодня «Европейская Грузия» планирует «опечатать» офисы всех мажоритарных депутатов правящей партии. Гражданские активисты и оппозиционеры собираются повесить замки на бюро Михаила Кавелашвили в тбилисском районе Надзаладеви, Мамуки Мдинарадзе в Сабуртало, а также Иосифа Макрахидзе в городе Гори.

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