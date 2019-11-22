Нижневартовск, Югра, 22 ноября 2019, 12:48 — REGNUM В Югре многодетную семью из Нижневартовска не признали малоимущей, так как среднедушевой доход в ней превысил прожиточный минимум на 14 рублей. Об этом сообщает мать семейства в паблике «Инцидент.Нижневартовск».
Женщина приложила к своему сообщению фотографию с письменным отказом в пособии.
В комментариях, безусловно, чиновников осудили за формализм, однако признали, что всё-таки по закону отказ в малоимущности правомочен.
В центре социальных выплат Нижневартовска в свою очередь напомнили, что у многодетных Югры есть целый перечень льгот, в частности, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, к примеру.
Однако стоит задуматься о величине прожиточного минимума в ХМАО, где согласно данным Тюменьстата, среднемесячная зарплата за первое полугодие 2019 года составила 95,3 тыс. рублей.