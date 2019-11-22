Нижневартовск, Югра, , 12:48 — REGNUM В Югре многодетную семью из Нижневартовска не признали малоимущей, так как среднедушевой доход в ней превысил прожиточный минимум на 14 рублей. Об этом сообщает мать семейства в паблике «Инцидент.Нижневартовск».

"То есть мы с мужем и наши трое детей переедают на целых 14 рублей», — поясняет автор поста.

Женщина приложила к своему сообщению фотографию с письменным отказом в пособии.

«По представленным документам, среднедушевой доход Вашей семьи составляет 15 808,28 руб., тогда как величина прожиточного минимума, установленного на душу населения по основным социально-демографическим группам на момент обращения составляет 15 793,80 руб», — говорится в ответе матери от «Центра социальных выплат» Нижневартовска.

В комментариях, безусловно, чиновников осудили за формализм, однако признали, что всё-таки по закону отказ в малоимущности правомочен.

В центре социальных выплат Нижневартовска в свою очередь напомнили, что у многодетных Югры есть целый перечень льгот, в частности, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, к примеру.

Однако стоит задуматься о величине прожиточного минимума в ХМАО, где согласно данным Тюменьстата, среднемесячная зарплата за первое полугодие 2019 года составила 95,3 тыс. рублей.