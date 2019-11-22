Иваново, , 12:48 — REGNUM Межрегиональный канал поставки наркотических средств в особо крупном размере ликвидировали сотрудники УФСБ России по Ивановской области, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе ведомства. Наркотрафик действовало на территории нескольких регионов Центрального федерального округа.

Как установлено, житель Московской области 1986 года рождения являлся оптовым сбытчиком одного из интернет-магазинов по реализации наркотических средств. Он приобрёл более 4,9 кг синтетического наркотического средства, чтобы затем продать мелкими партиями. Задержали наркодилера в момент изъятия наркотического вещества из тайника.

«Следственным отделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…». Максимальное наказание, предусмотренное ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, составляет пожизненное лишение свободы», — сообщили в пресс-службе ведомства.