Ростов-на-Дону, 22 ноября 2019, 12:44 — REGNUM Шквалистый ветер опрокинул остановку общественного транспорта в Ростове-на-Дону. ЧП произошло ночью, сообщили очевидцы в социальных сетях. Информации о других ЧП и пострадавших в непогоду не поступало.
«Ночью сильный ветер опрокинул остановку около парка имени Собино», — написал интернет-пользователь.
ИА REGNUM напоминает, что 21 ноября ураганный ветер повалил бетонный столб. Конструкция рухнула на деревья на проспекте Ленина. В результате происшествия никто не пострадал.
В связи с усилением ветра в Ростове-на-Дону действует режим повышенной готовности.
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