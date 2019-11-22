Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM Шквалистый ветер опрокинул остановку общественного транспорта в Ростове-на-Дону. ЧП произошло ночью, сообщили очевидцы в социальных сетях. Информации о других ЧП и пострадавших в непогоду не поступало.

«Ночью сильный ветер опрокинул остановку около парка имени Собино», — написал интернет-пользователь.

ИА REGNUM напоминает, что 21 ноября ураганный ветер повалил бетонный столб. Конструкция рухнула на деревья на проспекте Ленина. В результате происшествия никто не пострадал.

В связи с усилением ветра в Ростове-на-Дону действует режим повышенной готовности.

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