Самара, , 12:48 — REGNUM Судебные приставы Самарской области в 2019 году отправили на родину 643 нелегальных мигранта. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов.

Отмечается, что половина из них уехали за свой счет.

По сообщению пресс-службы ведомства, мигранты прибывают в Россию через контрольно-пропускные пункты, въезд через которые не требует получения визы.

Но через 90 суток пребывания иностранные граждане добровольно не покидают территорию Российской Федерации, нарушая при этом миграционное законодательство России. За нарушение правил пребывания предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей и принудительный выезд из страны. Граждане, которые нарушили миграционное законодательство, могут вернуться в Россию не ранее, чем через пять лет.

Отмечается, за прошлую неделю в Самарской области было выдворено за пределы России 17 граждан Узбекистана.