Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM В 24-этажном жилом доме, расположенном в центре Ростова-на-Дону, произошло загорание электрощитовой. В результате было эвакуировано 50 жильцов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 22 ноября.

Справиться с пожаром прибывшим спасателям удалось за считанные минуты. Огнём было пройдено 10 квадратных метров. Очаг возгорания находился в подвале новостройки.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о возгорании в многоквартирном доме на проспекте Кировском поступило в 10:00 мск.

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