Муром, Владимирская область, , 12:37 — REGNUM Начальник отдела транспортной полиции в Муроме Владимирской области стал фигурантом уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СКР 22 ноября. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Владимирской области.

По версии следствия, подозреваемый в 2018—2019 года предупреждал своих знакомых, занимающихся браконьерским выловом рыбы, о месте и времени проведения рейдов правоохранительных и контролирующих органов.

Кроме того, сотрудник полиции подозревается в том, что «препятствовал выявлению, пресечению и профилактике преступлений и административных правонарушений на территории оперативного обслуживания своего отдела путем дачи незаконных указаний своим подчиненным».

Правоохранительные органы провели обыски по месту работы и жительства подозреваемого. Сам он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. В адрес руководства транспортной полиции готовится представление.