Паданг, Индонезия, , 12:34 — REGNUM Сильный дождь вызвал внезапные наводнение и оползни в округе Танджунг Рая на западе острова Суматра, сообщает Kompas.

Известно, что два дома были разрушены и 11 других повреждены из-за наводнений и оползней.

Помимо продолжающегося дождя, препятствием в очистке территории стала толщина материала, которая достигала 10 метров при длине 100 метров.

Издание отмечает, что правительство отремонтирует водные пути для предотвращения наводнений. Материальные потери пока невозможно оценить, потому что команда все еще сосредоточена на уборке.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в районе Джаяпура в Индонезии началось наводнение, вызванное ливнями, что привело к гибели большого количества людей.

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