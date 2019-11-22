Ленск, Якутия, , 12:29 — REGNUM Девочка из города Ленска в Якутии погибла от удара током в ванной комнате, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Кировской области из-за упавшего в ванну телефона погибла девушка

Родители обнаружили мёртвого ребёнка вечером, 21 ноября в ванной комнате.

«В ходе осмотра сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что на теле девочки имеется повреждение. Специалисты предположили высокую вероятность следа от ожога вследствие поражения электрическим током», — пишет Якутия 24.

На месте происшествия обнаружен удлинитель с деформированным подключенным зарядным устройством для смартфона. Телефон девочки с оплавленным корпусом лежал на краю ванны.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Кировской области погибла в ванне, используя телефон на зарядке.