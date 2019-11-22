Деревня Спасская Полисть, Новгородская область, , 12:22 — REGNUM В Новгородской области у жителя Чудовского района изъяли 250 литров опасной стеклоомывающей жидкости, которой он торговал на обочине федеральной трассы М-10 («Россия», Москва — Санкт-Петербург), недалеко от деревни Спасская Полисть. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 ноября, в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, предприниматель реализовывал жидкость синего цвета в пятилитровых канистрах.

Нарушения выявили специалисты регионального управления Роспотребнадзора в ходе плановой проверки. Лабораторные исследования подтвердили наличие метанола во всей партии продукции.

Суд принял решение о конфискации товара — в ближайшее время все изъятые 50 канистр будут переданы судебным приставам для уничтожения. Бизнесмен будет оштрафован на 2 тыс. рублей.

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