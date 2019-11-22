Воронеж, , 12:09 — REGNUM В Воронежской области задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения — добычей грабителей стали пять тысяч рублей, а за совершение преступления им грозит теперь до десяти лет колонии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Ранее в дежурную часть полиции обратился 30-летний житель Новоусманского района. Как было установлено, мужчина в интернете познакомился с молодым человеком и договорился с ним о встрече. У одного из домов по улице Ленинградской он встретил нового знакомого — в сопровождении двух других мужчин. Они ударили пострадавшего по голове, насильно посадили в автомобиль, вывезли в безлюдное место в районе набережной Авиастроителей, где, «угрожая предметом, похожим на пистолет», потребовали от него деньги. Мужчина отдал им имевшиеся при нём две тысячи рублей, после чего грабители отправились к нему домой, там тоже забрали деньги, которые нашли, а затем скрылись. Общий ущерб составил более пяти тысяч рублей.

Полицейские оперативно установили подозреваемых — троих жителей Липецкой области в возрасте от 20 до 31 года, двое из них уже имеют судимости за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств и мошенничество. Подозреваемые задержаны. Двое дали признательные показания. Все трое находятся в СИЗО, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье и разбое — ее санкция предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.