Москва, , 12:05 — REGNUM Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность девяти сторонников террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили почву для свержения власти. Об этом 22 ноября сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Так, в Москве, Татарии и Тюменской области силовики задержали двух главарей и семь участников указанной группировки.

В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти». По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие военные поймали в Сирии боевика террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде, который является организатором терактов в России и Германии.

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