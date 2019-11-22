Иркутск, , 11:58 — REGNUM С наступлением зимних холодов в Иркутской области отмечается рост числа пожаров в жилом секторе и гибели людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Только за первую половину дня 22 ноября здесь зафиксировано 14 пожаров. В результате двух из них — в Усильском и Тулунском районах погибли три человека, ещё один получил травмы. Всего за прошедшие сутки были спасены 18 человек.

«Осложнение обстановки с пожарами и гибелью на них людей является следствием нарушения требований пожарной безопасности людьми в состоянии алкогольного опьянения», — отметил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Между тем, холода в ближайшие дни не отступят, поэтому пожарные предупреждают об опасности из-за «усиленной эксплуатации печного отопления», электросетей и других приборов отопления.

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