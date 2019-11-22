Богота, , 11:59 — REGNUM Не менее 40 человек пострадали, а 112 протестующих были задержаны во время проведения массовых акций протеста в Колумбии. Сообщение об этом 21 ноября было опубликовано на странице Межамериканской комиссии по правам человека при Организации американских государств в Twitter.

«Комиссии известно о задержании по меньшей мере 112 демонстрантов и 40 человек, пострадавших от чрезмерного применения силы», — говорится в заявлении.

Также в публикации Комиссии отмечается, что правоохранители должны предотвращать насилие, а не пресекать участие граждан в акциях протеста. В то же время правозащитники заявили, что осуждают случаи вандализма, которые происходили во время демонстраций.

Как передавало ИА REGNUM, массовые демонстрации прошли в ряде городов Колумбии 21 ноября. Была объявлена забастовка. Протестующие выразили недовольство тем, как власти страны проводят социальную и экономическую политику. По данным МВД, в протестах приняли участие более 200 тыс. человек.

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