Анкара, , 11:55 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 53 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 22 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Задержание, проходившие сразу в 22 провинциях страны, производились на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой Анкары. Поиск оставшихся обвиняемых продолжается.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен, проживающий в США, отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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