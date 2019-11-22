Бутурлиновка, Воронежская область, , 11:50 — REGNUM В Воронежской области вынесен приговор по громкому уголовному делу о гибели трёх человек в автоаварии, виновными в нарушении правил дорожного движения признаны бывший полицейский — сотрудник межрайонного отделения вневедомственной охраны по Бутурлиновскому району, а также местный житель, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

Авария произошла ещё летом 2015 года. Тогда, 27 июня, около 00:20 сотрудник полиции, управляя автомобилем ВАЗ, в котором находились пять пассажиров, двигался по улице Красная города Бутурлиновка. Он остановился, высадил двух пассажиров, а затем двинулся задним ходом и встал поперек проезжей части. В этом время 24-летний водитель на автомобиле Mercedes с двумя пассажирами, двигаясь по дороге со скоростью более 100 км/ч, врезался в ВАЗ, который откинуло на двух пешеходов.

В результате погибли двое пешеходов и один из пассажиров ВАЗ, сам водитель ВАЗ и ещё двое его пассажиров получили множественные телесные повреждения.

Как уточнил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев, оба водителя свою вину не признавали, более того — оказывали активное противодействие следствию.

Однако следствию удалось собрать доказательства: признаны потерпевшими и допрошены в этом качестве шесть человек, также допрошены более 30 свидетелей, проведено более 20 различных судебных экспертиз, в том числе пять — повторных судебных экспертиз в ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации» в городе Москве.

Суд признал обоих фигурантов виновными, каждому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, бывший полицейский лишен права управления транспортным средством сроком на два года, второй осужденный — на три года.