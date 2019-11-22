Чебоксары, , 11:48 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске вынесен приговор группе молодых людей, которых обвиняли в покушении на сбыт спайсов. Перед судом предстали двое 18-летних жителей Марпосада, которые на момент совершения преступлений не достигли совершеннолетия, а также 21-летний новочебоксарец. Все они получили реальное лишение свободы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По данным следствия, со 2 по 8 ноября 2018 года молодые люди забирали из тайников в Чебоксарах спайсы, расфасованные по пакетикам и заложенные их сообщниками, с которыми они вели переписку через мессенджеры и чьи личности устанавливается. Общий вес «товара» составлял около 100 граммов. Правоохранители установили, что спайсы затем они закладывали в тайники в Новочебоксарске, Канаше и Алатыре — всего оборудовано 46 тайников.

Суд признал фигурантов уголовного дела виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ»): 18-летнему парню инкриминировалось 48и эпизодов, двум другим — по двум и семи эпизодам. Им назначено наказание от 3,5 до 7,5 лет с отбыванием в колониях. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-сентябре 2019 года в отношении несовершеннолетних следственным управлением СКР по Чувашии возбуждено 81 уголовное дело в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (в январе-сентябре 2018 года — 74). В ведомстве констатируют, что обычно подростки находили в интернете объявления о так называемой «подработке» и надеялись на легкий доход».

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Напомним, в Чебоксарах вынесен приговор 17-летнему жителю и его 20-летней знакомой, которых обвиняли в наркопреступлении. По данным следствия, они пытались сделать закладки с наркотиками на территории города и были задержаны с поличным

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