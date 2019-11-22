Бандар-Лампунг, Индонезия, , 11:47 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у побережья района Песисир-Барат в индонезийской провинции Лампунг 22 ноября, передает информационный портал Detik.

В Агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что землетрясение произошло в 00:36 по местному времени. Эпицентр находился в море в 48 км к юго-западу от Песисир-Барат на глубине 27 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясения магнитудой 5,8 произошло у берегов восточной части Индонезии. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах к югу от острова Селару в Тиморском море.

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