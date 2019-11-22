Канберра, , 11:49 — REGNUM В столице Австралии, городе Сидней, беременная мусульманка подверглась нападению, об этом 22 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

31-летняя Рана Эласмар сидела в местном кафе вместе со своими друзьями, когда на нее было совершено нападение 43-летней Стипе Лозиной.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс после того, как запись происшествия стала доступна пользователям социальных сетей. Нападавшая была взята под стражу.

«Ужасно нападать на беременную женщину, тихо отдыхающую со своими друзьями. Это было преступление на почве исламофобии, мы ожидаем, что это учтут соответствующие инстанции», — отметил в комментарии изданию глава Австралийской федерации исламских советов Раджеп Джнейд.

Отмечается, что женщина во время нападения выкрикивала расистские лозунги, беременная женщина получила около 14 ударов по голове, в настоящее время она выписана из больнице и ее здоровью ничего не угрожает.

Читайте ранее в этом сюжете: Оправдываешь терроризм? Заплати штраф!: суд в Белгороде